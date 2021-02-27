بدء مناورات الناتو في البحر الأسود

ذكرت الخدمة الصحفية لهيئة الأركان العامة للبحرية الرومانية على موقعها في الإنترنت يوم السبت، أن مناورات الناتو الدولية "بوسيدون 21" قد بدأت في ميناء كونستانتا على البحر الأسود.

وقالت الخدمة الصحفية "تجري قيادة أسطول كونستانتا تدريبات مخططة في البحر، في البر والجو، يتم فيها دمج قوات من بلغاريا، وفرنسا، واليونان، ورومانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة وتركيا"، مضيفة أنه الاستخدام الأمثل لحلف الناتو للقدرات لتعزيز الاستجابة السريعة للحلف.

وسيعمل المشاركون في المناورات على سيناريوهات لمكافحة التهديدات تحت الماء، بما في ذلك الاستطلاع الهيدروغرافي والكشف عن الألغام البحرية والأجهزة المتفجرة المرتجلة والتخلص منها.

كما تجري تدريبات لمحاربة طائرات وسفن وغواصات العدو، وسحب السفن المتضررة، والتزود بالوقود على الماء، وتقديم الإسعافات الأولية.

المصدر: وكالات