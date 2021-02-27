جرح جندي إسرائيلي عند الحدود مع مصر

قال المكتب الصحفي بالجيش الإسرائيلي، إن أحد العسكريين أصيب بجروح خلال تواجده على الحدود مع مصر.

وأضاف المكتب الصحفي، في تغريدة على "تويتر"، أن شخصا مجهول الهوية، بدأ بإطلاق النار بشكل العشوائي من الأراضي المصرية، عندما كان الجيش الإسرائيلي، ينفذ عملية في منطقة موشاف باران.

לוחם צה״ל נפצע באורח קל הלילה כתוצאה מפגיעת נתז שנגרם ככל הנראה מירי תועה מכיוון מצרים, במהלך פעילות סמוך לגבול, במרחב החטיבה המרחבית ״פארן״.

הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. נסיבות האירוע מתוחקרות — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 27, 2021

ونجم عن إطلاق الرصاص، إصابة أحد العسكريين الإسرائيليين، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار المكتب الصحفي، إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: mignews





