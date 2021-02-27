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جرح جندي إسرائيلي عند الحدود مع مصر

أخبار العالم

جرح جندي إسرائيلي عند الحدود مع مصر
Reuters
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قال المكتب الصحفي بالجيش الإسرائيلي، إن أحد العسكريين أصيب بجروح خلال تواجده على الحدود مع مصر.  

وأضاف المكتب الصحفي، في تغريدة على "تويتر"، أن شخصا مجهول الهوية، بدأ بإطلاق النار بشكل العشوائي من الأراضي المصرية، عندما كان الجيش الإسرائيلي، ينفذ عملية في منطقة موشاف باران.

ونجم عن إطلاق الرصاص، إصابة أحد العسكريين الإسرائيليين، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار المكتب الصحفي، إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر:  mignews



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