تلف 300 جرعة من لقاح "أسترازينكا" في إستونيا

قال موقع هيئة البث الإذاعي والتلفيزيوني الاستونية إن 300 جرعة من لقاح AstraZeneca المضاد لفيروس كورونا، تعرضت للتلف، أثناء نقلها إلى مستشفى للأطفال في إستونيا.

وأضاف الموقع، أن الشركة الناقلة، تؤكد أنها راعت خلال عملية النقل كل متطلبات نظام درجة الحرارة.

ونقل الموقع عن يولار لانو، المدير العام لمديرية الصحة: "أثناء النقل، يجب أن تكون درجة الحرارة من 2 إلى 8 درجات فوق الصفر، ولكن في مكان التواجد، كانت درجة الحرارة في الصندوق 10 درجات مئوية".

ولكن ممثل الشركة التي نفذت عملية النقل، شدد على أن سبب تلف الشحنة، قد يكون انتهاك الطاقم الطبي لنظام الحرارة المحدد، بعد استلام الشحنة.

ونوه الموقع، بأن السلطات الصحية في إستونيا، تجري تحقيقا حاليا، لتحديد أسباب تلف الجرعات.

المصدر: هيئة البث الإذاعي والتلفيزيوني الاستونية