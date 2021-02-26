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رئيس مولدوفا السابق: بلدنا سجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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رئيس مولدوفا السابق: بلدنا سجل لقاح
Sputnik
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أعلن الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون عبر قناته في "تلغرام"، أن بلاده وافقت اليوم الجمعة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أراضيها.

وكتب دودون، الذي يتزعم حزب الاشتراكيين في الجمهورية السوفيتية السابقة: "قبل دقائق، تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا رسميا في جمهورية مولدوفا. وستبدأ توريدات اللقاح إلى البلاد في وقت قريب جدا".

وأكدت الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك V" على "تويتر" نبأ اعتماد اللقاح في مولدوفا.

وكان دودون قد تقدم العام الماضي قبل انتهاء ولايته الرئاسية إلى روسيا بطلب تسليم اللقاح لمساعدة بلاده في تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أشار دودون إلى أن مستشاري الرئيسة الحالية مايا ساندو يضغطون على الهيئات الحكومية لمنع تسجيل "سبوتنيك V" في مولدوفا.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد ذكر أمس الجميس أن لقاح "سبوتنيك V" تم تسجيله في 37 دولة، يفوق عدد سكانها الإجمالي 1,1 مليار نسمة.

المصدر: "وكالات"

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