انفجار بسفينة في خليج عمان

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر.

وجاء في الإشعار الذي أصدرته غرفة العمليات أن "الانفجار وقع يوم 25 فبراير عند الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش"، مؤكدا أن "السفينة في أمان والطاقم بخير".

ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار، مشيرة إلى أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

@IMSC_Sentinel is aware of a UKMTO report of explosion on non-IMSC flagged merchant vessel in the Gulf of Oman. Investigations are ongoing. UKMTO advises caution. CTF Sentinel will continue to monitor the situation.



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المصدر: "رويترز"