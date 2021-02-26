إيران تعلن أنها تحقق في حوادث إطلاق النار على الحدود مع باكستان

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة إن إيران تحقق في واقعة قتل فيها إيرانيان على الأقل هذا الأسبوع على الحدود مع باكستان، مشيرة إلى أن إسلام آباد سلمت جثة أحد الضحايا.

وأدى إطلاق النار يوم الاثنين على شخصين على الأقل يحملان الوقود عبر الحدود إلى احتجاجات امتدت من مدينة سارافان إلى مناطق أخرى في إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي.

وقال مسؤول أمني إقليمي إن الهدوء عاد إلى المحافظة بمساعدة الزعماء الدينيين. ونقلت وسائل الإعلام عن الزعيم الديني المسلم السني البلوشي البارز ملوي عبد الحميد حثه على الهدوء ودعا إلى تحقيق مستقل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قوله إن "حرس الحدود الباكستاني سلموا جثة شخص واحد على الأقل. وقال: "نحن نراجع الحادث".

واقتحم محتجون مكتب حاكم في جنوب شرقي إيران يوم الثلاثاء وأضرموا النار في سيارة للشرطة، بحسب مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

المصدر: رويترز