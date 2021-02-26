محكمة تايلاندية تفرج بكفالة عن 3 وزراء مدانين تم إقصاؤهم من الحكومة

أفرجت محكمة في تايلاند بكفالة يوم الجمعة،عن 3 وزراء جردوا هذا الأسبوع من مناصب وزارية بعد إدانتهم بالتمرد خلال فترة احتجاجات مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في انقلاب عسكري عام 2014.



وكان الوزراء الثلاثة، وخمس شخصيات سياسية بارزة من بين 26 زعيما لمجموعة هي لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبية، من الذين أدينوا في المحكمة الجنائية التايلاندية وسجنوا يوم الأربعاء.

وأدانت المحكمة هؤلاء السياسيين بالتمرد وعرقلة الانتخابات وغزو الممتلكات الحكومية خلال احتجاجات الشوارع المعارضة لحكومة ينجلوك شيناواترا، قبل أن يطيح برايوت تشان أوتشا، قائد الجيش آنذاك، بحكومتها ويتولى السلطة لأول مرة في انقلاب 2014.

وقال سوات شاروينبون، المحامي الذي يمثل مجموعة الوزراء، إن المحكمة حددت الكفالة بمبلغ 800 ألف بات (26368 دولارا)، مضيفا أنهم نفوا الاتهامات وخططوا للاستئناف.

وقال برايوت إنه سيعين الأسبوع المقبل وزراء في حكومته خلفا للوزرا الثلاثة الذين تم إقصاؤهم، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل وزاري بعد محادثات بين حزب بالانج براتشارات الحاكم وشركائه في الائتلاف.

المصدر: رويترز