فيتنام تسمح باستخدام لقاح "سبوتنيك V"

قالت السلطات الصحية في فيتنام، إنها سمحت باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، في الحالات الطارئة.

قبل ذلك، أوصت اللجنة الاستشارية الخاصة بتسجيل وتداول الأدوية ومكوناتها التابعة لوزارة الصحة الفيتنامية، بتسجيل لقاحين للإنتاج الطارئ: اللقاح الروسي"سبوتنيك V"، ولقاح شركة Moderna الأمريكية. ومن المعروف، أن توصيات هذه اللجنة، تعتبر بمثابة أساس للتسجيل.

وفي وقت سابق، تم تسجيل لقاح شركة AstraZeneca البريطانية، في فيتنام.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نغوين لونغ: "خلال الربع الأول، ستستلم فيتنام أكثر من 1.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك عبر برنامج COVAX. وهي تتضمن لقاحات أسترازينيكا، وفايزر، و سبوتنيك V".

وأكد الوزير، على أن سلطات بلاده تخطط لتطعيم قسم كبير من السكان باللقاحات ضد كوفيد-19، قبل حلول نهاية هذا العام".

المصدر: نوفوستي