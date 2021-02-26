برلماني روسي: الناتو سيبدأ في الانهيار إذا تخلى عن مفهوم "التهديد الروسي"

قال السيناتور أليكسي بوشكوف، إن حلف الناتو سيبدأ في الانهيار، إذا تخلى عن مفهوم "التهديد الروسي".

وأشار البرلماني الروسي، إلى أن الحلف لا يتصدى لأي من التحديات الحقيقية التي يواجهها العالم الغربي، مثل الإرهاب أو جائحة فيروس كورونا، بل يقوم بمقاتلة

تهديدات مختلقة وافتراضية، بشكل بحت تماما.

وأضاف بوشكوف: "في الواقع مع انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، فقد الناتو، من وجهة النظر الدفاعية، سبب وجوده، لذلك يحتاج بايدن وستولتنبرغ

إلى خطر التهديد الروسي المزعوم".

وأشار بوشكوف، إلى أن "التهديد الروسي"، بات الذريعة والأساس الوحيد لوجود الناتو والحفاظ على سيطرة الولايات المتحدة الاستراتيجية على أوروبا. بدون هذا التهديد الوهمي، سيبدأ الحلف في الانهيار.

وعادة ما تصدر عن السياسيين الغربيين، بشكل دوري، تصريحات حول "التهديد الروسي".

من جانبها، أكدت روسيا باستمرار، أنها لن تهاجم أبدا، أية دولة من دول الناتو.

وشددت السلطات الروسية، على أن الغرب يستخدم هذه الحجج الواهية، كذريعة لنشر قواته بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي