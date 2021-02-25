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"سي إن إن": تأخير نشر تقرير خاشقجي إلى حين إجراء اتصال بين بايدن والملك سلمان

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Reuters
الإعلامي السعودي جمال خاشقجي
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أكد 3 مسؤولين أمريكيين لشبكة "سي إن إن" أن تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن يصدر قبل محادثة بين الرئيس جو بايدن مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال أحد المصادر الثلاثة إنه من "المتوقع إجراء المكالمة بين الرئيس بايدن والملك سلمان، الخميس".

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وكان التقرير، الذي سيصدره مدير الاستخبارات الوطنية، متوقع صدوره اليوم.

وقال بايدن الأربعاء، إنه لم يتحدث بعد مع الملك، لكنه قرأ تقرير الاستخبارات.

وأضاف بايدن: "سوف أتحدث معه"، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن المكالمة ستحدث "قريبا".

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الاستخبارات المنتظر صدوره مزيدا من التفاصيل حول ما يعرفه مجتمع الاستخبارات الأمريكي عن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة بايدن لا تريد نشر التقرير قبل إعطاء السعوديين "تنبيها".

المصدر: شبكة "سي إن إن"

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