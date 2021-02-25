ألمانيا.. اتهام مواطن بالتجسس لصالح روسيا‎

أعلنت النيابة الألمانية، اليوم الخميس، أنه تم توجيه الاتهام رسميا إلى مواطن ألماني يشتبه بتجسسه لحساب روسيا من خلال تزويدها ببيانات ومخططات تتعلق بمقر مجلس النواب الألماني.

وحسب بيان للنيابة، فإن المشتبه به كان يعمل في شركة متخصصة في فحص وتصليح أجهزة المسح الأرضي. وتضمنت إحدى المهام التي كلف بها، العمل مع الأجهزة التي تم استخدامها على قطعة الأرض التابعة لمجلس النواب الألماني "بوندستاغ".

وقال البيان إنه بين نهاية يوليو وبداية سبتمبر عام 2017، "قرر المشتبه به من تلقاء نفسه نقل معلومات تتعلق بممتلكات بوندستاغ الألماني إلى الاستخبارات الروسية".

وحسب البيان، فإن هذه الوثائق أرسلت بشكل ملفات بنسق المستند المنقول PDF إلى موظف في السفارة الروسية في برلين، يشتبه بأنه ضابط في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وذكر البيان أنه تم توجيه الاتهام في 12 فبراير الحالي.

المصدر: وكالات