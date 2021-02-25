 
مباشر

تركيا.. 72 وفاة و9561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

تركيا.. 72 وفاة و9561 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters CAGLA DURAK
فيروس كورونا في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pucg

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 72 وفاة و9561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28285، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2665194.

وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 2540293، بعد تسجيل 5297 حالة شفاء جديدة.

وفي 18 فبراير الحالي، أعلنت الوزارة أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.

وشرعت أنقرة في حملة التطعيمات في 14 يناير الماضي، بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.

المصدر: "الأناضول" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا