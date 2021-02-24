حاكم نيويورك يواجه تهما بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته

يواجه حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، تهما بالتحرش الجنسي بإحدى مساعداته، التي زعمت بأنه في إحدى المرات وبعد اجتماع خاص، قام كومو بتقبيلها على شفتيها دون موافقتها.

وقالت ليندسي بويلان إنه خلال أكثر من ثلاث سنوات من عملها كمستشارة اقتصادية في الإدارة، "كان كومو يلمس أسفل ظهري وذراعي وساقي"، كما مازحها في إحدى المرات وطلب منها لعب "بوكر التعري- strip poker".

و كتبت بويلان في منشور على موقع "ميديوم" أن القبلة حدثت بعد أن إحاطة فردية قدمتها للحاكم حول المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في مكتبه بمدينة نيويورك.

وأضافت: "عندما نهضت لمغادرة المكتب، وقف أمامي وقبلني على شفتي. كنت في حالة صدمة، لكنني واصلت المشي". وقالت: "أن يعتبر أحد ما أنني شغلت هذا المنصب الرفيع بسبب إعجاب الحاكم بي، أكثر إهانة من القبلة نفسها".

وكانت بويلان غردت في ديسمبر بأن كومو تحرش بها جنسيا، لكنها لم تكشف عن التفاصيل ورفضت طلبات المقابلة.

إلا أنها قالت إنها قررت الكشف عن التفاصيل بسبب التقارير التي تقول إن الرئيس جو بايدن، يفكر بترشيح كومو لمنصب المدعي العام.

المصدر: abc news