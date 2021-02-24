"رويترز": إيران تحتجز سائحا فرنسيا منذ 9 أشهر

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء بأن السلطات الإيرانية تحتجز منذ تسعة أشهر سائحا فرنسيا اعتقلته في أراضيها.

ونقلت الوكالة عن سعيد دهقان، وهو أحد محامي السائح المعتقل، تأكيده أن موكله المدعو بنجامين يحتجز في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بـ"المتناقضة والباطلة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك على خلفية نشر صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الجمعة الماضي خبرا مفاده أن شخصا يحمل الجنسية الفرنسية والإيرانية المزدوجة وآخر يحمل جنسية ألمانيا اعتقلا في إيران قبل أكثر من أسبوعين.

وأعلنت السلطات الإيرانية في السنوات الأخيرة اعتقال عشرات حاملي الجنسية المزدوجة، ووجهت إلى معظمهم اتهامات متعلقة بالتجسس.

ويأتي هذا الخبر في وقت تحاول الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية إقناع إيران بالعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه عام 2018 إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: رويترز