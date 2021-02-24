الجيش البريطاني يخصص 1.7 مليار دولار لتحديث 150 دبابة

يعتزم الجيش البريطاني تحديث 150 دبابة بتكلفة قد تصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما سيفكك 77 دبابة لتخرج من الخدمة.

وذكرت صحيفة "التايمز" أنه من المقرر تحديث 150 دبابة من نوع "تشالنجر 2"، وتجهيزها بمدافع جديدة (Rheinmetall) عيار 120 ملم، الذي تستخدمه قوات الناتو الأخرى.

وسيخصص الجيش البريطاني لحوالي 1.7 مليار دولار حتى تصبح هذه الدبابات جاهزة للخدمة وقادرة على المشاركة في العمليات القتالية.

وفي نفس الوقت قد يوقف الجيش البريطاني استخدام مئات الوحدات من مركبة المشاة البريطانية "واريور" ويستبدلها بأكثر من 500 مركبة بوكسر ذات ثماني عجلات.

المصدر: تاس