"الأناضول": القبض في أنقرة على قيادي "داعشي" وعنصر في "الشباب"

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية بأن أجهزة الأمن في العاصمة أنقرة ألقت القبض على شخص يشتبه في أنه يتولى منصبا قياديا في تنظيم "داعش"، وآخر ينتمي إلى حركة "الشباب" المتطرفة.

وأكدت وكالة "الأناضول" اليوم الأربعاء أن مديرية الأمن وجهاز الاستخبارات تمكنت خلال عملية مشتركة من رصد قدوم شخص عراقي إلى أنقرة، يشتبه في أنه تولى مهاما قيادية في "داعش" بمدينة الموصل، مضيفة أن المخابرات وفرق مكافحة الإرهاب شرعت بعد ذلك في مراقبة هذا الشخص الذي لم يتم الكشف إلا عن الحروف الأولى من اسمه "س.و."، وخلصت إلى أنه ضابط سابق في الجيش العراقي، ويواصل أنشطته لصالح "داعش".

وتبين، حسب "الأناضول" أن المشتبه فيه اصطحب معه طفلة أيزيدية تبلغ من العمر سبع سنوات من العراق باعتبارها "غنيمة".

وذكرت الوكالة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المشتبه فيه وشخص آخر كان برفقته ضمن عملية مداهمة، فيما تم تحرير الطفلة وتسليمها إلى مديرية العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية في أنقرة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت "الأناضول" بأن عملية أمنية أخرى نفذها جهاز الاستخبارات بالتعاون مع مديرية أمن أنقرة توجت بالقبض على شخص آخر يحمل الجنسيتين الألمانية والإيطالية ويعمل لصالح حركة "الشباب" المتطرفة في كينيا.

المصدر: الأناضول