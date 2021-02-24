الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيواصل دعمه للعملية السياسية في فلسطين
Reuters YVES HERMAN
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أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه القوي للعملية السياسية في فلسطين.
وشدد بوريل، خلال استضافته اجتماع مؤتمر المانحين لدعم فلسطين، على دعمه لقيام دولة فلسطينية ديمقراطية، وقابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.
وأشار في كلمته إلى ضرورة اعتبار القدس عاصمة للدولتين، تماشيا مع القانون الدولي.
المصدر: "معا"