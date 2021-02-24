اتهام شرطي أمريكي سابق بمهاجمة قوات الأمن خلال مشاركته في اقتحام الكابيتول (فيديو)

وجه القضاء الأمريكي، الثلاثاء، اتهامات رسمية إلى العنصر السابق في شرطة نيويورك، ثوماس ويبستر، بالمشاركة في أحداث اقتحام الكونغرس ومهاجمة قوات الأمن.

ومثل ويبستر أمام القضاء في محكمة وايت بلينس الفدرالية بولاية نيويورك حيث عرض طرف الادعاء مقطع فيديو يظهر المتهم وهو يعتدي على ضابط في شرطة الكابيتول بسارية علم تحمل راية قوات المشاة البحرية الأمريكية.

وقال طرف الادعاء إنه يعتقد أن ويستر، وهو والد 3 أطفال وعنصر سابق في قوات المشاة البحرية وشرطة نيويورك، كان يحمل مسدسا وهو داخل مقر الكونغرس يوم الاضطرابات.

ARRESTED: Thomas Webster AKA #EyeGouger is a retired NYPD Cop accused of attacking Capitol Police with a pipe and gouging out their eyes. Webster's attorney, James Monroe, declined to comment Tuesday. pic.twitter.com/cwnADdlaqn — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 23, 2021

Marine Corps vet / retired NYPD officer arrested for Capitol attack on DC cop. Photos show Thomas Webster attacking the officer with part of a flagpole, and trying to rip off his face shield.



Webster to police: "You fucking Commie motherfuckers"

https://t.co/Y1Yp5GNRyIpic.twitter.com/V9q8Z1wy54 — Jamie Dupree (@jamiedupree) February 23, 2021

وأصدر القاضي قرارا باعتقال ويبستر طالما يستمر التحقيق دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة لأنه قد يمثل تهديدا للمجتمع.

وسلم المتهم نفسه يوم الاثنين لمكتب التحقيقات الفدرالية بعد إعلانه شخصا مطلوبا، كما سلم لأجهزة الأمن المسدس الذي كان لديه.

New Photos: #FBIWFO is seeking the public’s assistance in identifying #145-AFO who made unlawful entry into the US Capitol & assaulted law enforcement on January 6th. If you have info on #145-AFO, call 1800CALLFBI or submit info to https://t.co/t8G7LO4hxuhttps://t.co/sX0CawLmeepic.twitter.com/BcKR9zxk8x — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 28, 2021

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب عملية ثانية لعزل ترامب لكنها لم تنجح بسبب موقف أعضاء مجلس النواب.

المصدر: وكالات