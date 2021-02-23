"فيسبوك" وأستراليا يحلان الخلافات ويتوصلان إلى اتفاق عقب مفاوضات

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستعيد صفحات الأخبار الأسترالية، في أعقاب تفاوضها مع الحكومة الأسترالية، وتوصلهما إلى اتفاق.

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وقال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ: "أعاد فيسبوك الصداقة مع أستراليا، وستعود الأخبار الأسترالية إلى منصة فيسبوك"، لافتا إلى أن "كانبيرا خاضت "معركة بالوكالة عن العالم"، في ظل تواصل دول أخرى مع شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بعدد من قضايا الأخبار والمحتوى.

وأضاف: "لم تخف فيسبوك وغوغل حقيقة معرفتهما بأن أعين العالم تنصب على أستراليا، ولذا حاولتا على ما أعتقد التوصل إلى قانون فعال هنا".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أستراليا ستعرض أربعة تعديلات تشمل تغييرا في آلية التحكيم الإلزامية المقترحة، التي ستستخدم عندما تفشل شركات التكنولوجيا العملاقة في التوصل إلى اتفاق مع الناشرين حول مدفوعات عادلة نظير عرض المحتوى الإخباري.

من جانبه، أوضح عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "راض" عن المراجعات التي قال فرايدنبرغ إن الحكومة ستقدمها إلى البرلمان الأسترالي اليوم، حيث أنه لا بد من موافقة مجلسي البرلمان على الاقتراح المعدل، قبل أن يصبح قانونا.

وكانت الحكومة الأسترالية، العام الماضي، قد أعلنت أنها ستجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكية "فيسبوك" و"غوغل"، على الدفع للمؤسسات الإعلامية في البلاد، مقابل نشر محتواها، وهي خطوة غير مسبوقة في العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ، إنه أجرى "مناقشة بناءة" مع رئيس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مشيرا إلى أن "المناقشات مع الشركة الأمريكية بشأن مشروع القانون ستستمر".

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين أستراليا و"فيسبوك" قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع، عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وشركة "غوغل" المملوكة لألفابت.

المصدر: "رويترز"