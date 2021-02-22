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في ثاني حادث من نوعه في 24 ساعة.. جريحان في احتراق محرك طائرة بوينغ 747 في سماء هولندا

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في ثاني حادث من نوعه في 24 ساعة.. جريحان في احتراق محرك طائرة بوينغ 747 في سماء هولندا
michaelagiulia
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أصيب شخصان في هولندا بجروح بشظايا وقطع محرك لطائرة بوينغ 747 احترق وهي تحلق في السماء بعيد إقلاعها من مطار ماستريتش، في ثاني حادث من نوعه تتعرض له طائرات "بوينغ" خلال 24 ساعة.

الجريحان، اللذان أصيبا في بلدة "ميرسن" الهولندية، هما امرأة مسِنة وقعت عليها قطع من المحرك المحترق، وطفل أُصيب بحروق في يده عندما حاول التقاط إحدى القطع التي سقطت بالقرب منه على الأرض.

وإذا كانت طائرة البوينغ هذه، المتوجهة إلى نيويورك، قد حطت اضطراريا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا، فإن شركة "لونجتيل أفييشن" البريطانية العائدة لها تلك الطائرة تنتظرها أيام صعبة، بعد إعلان السلطات الهولندية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الذي خلف أيضا بعض الأضرار بعدد من المساكن والسيارات، حسب القناة التلفزيونية الهولندية الحكومية "نوس".

يُذكر أن هذا الحادث سبقه بساعات انفجار محرك طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة "يونايتيد إيرلاينز" في سماء دنفر بكولورادو الأمريكية، استدعى اتخاذ شركة بوينغ قرارات وقائية، أمس الأحد، أوصت شركات الطيران بموجبها بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات "بي.دبليو4000" ريثما يُعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

في ثاني حادث من نوعه في 24 ساعة.. جريحان في احتراق محرك طائرة بوينغ 747 في سماء هولنداالصورة: موقع "News 24" الفرنسي.

 المصدر: وكالة "Sputnik" الروسية (بالفرنسية)+ موقع "Airlines Rating" البريطاني+ صحيفة "News 24" الإلكترونية الفرنسية

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