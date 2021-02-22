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ألمانيا ترجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ميانمار كملاذ أخير

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ألمانيا ترجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ميانمار كملاذ أخير
Reuters YVES HERMAN
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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رأى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على ميانمار كملاذ أخير، بعد الانقلاب العسكري وقمع المعارضة في البلاد".

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وقبل اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، قال ماس عند وصوله إلى بروكسل: "لسنا مستعدين للوقوف والترقب".

وأضاف: "سنستخدم جميع الطرق الدبلوماسية للضغط من أجل وقف التصعيد في ميانمار، ولكن في نفس الوقت، وكملاذ أخير، سنعد عقوبات على النظام العسكري في ميانمار".

ويتصاعد التوتر في ميانمار على خلفية تواصل المظاهرات المعارضة للانقلاب، والمطالبة بالإفراج عن الزعماء المدنيين المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، أونغ سان سو تشي.

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار أوائل الشهر الجاري، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

المصدر: RT + "رويترز"

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