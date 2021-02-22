النوادي الرياضية الإسرائيلية تفتح أبوابها لحاملي "الجواز الأخضر" حصرا

أعلنت إسرائيل عن فتح النوادي الرياضية فيها، حصرا لحاملي "الجواز الأخضر"، وهي شهادة تمنحها وزارة الصحة عبر الإنترنت بعد تلقي حامليها جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا وحالات أخرى.

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وفتحت إسرائيل المجمعات التجارية وغيرها من الخدمات أمام الزبائن ضمن العودة التدريجية للحياة، بعد أن خرجت مطلع الشهر الجاري من الإغلاق الشامل الثالث منذ تفشي الفيروس في البلاد العام الماضي، إذ أنه بينما ستتوفر بعض الخدمات للجميع، سيقتصر الدخول لبعضها الآخر على الحاصلين على "الجواز الأخضر"، أي أولئك الذين مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أسبوعا، بالإضافة إلى المتعافين من هذا الفيروس.

وفي حديث مع وكالة "فرانس برس"، أوضح توم جون، وهو أحد رواد النوادي الرياضية، أنه قام بتحميل التطبيق الخاص بـ"الجواز الأخضر" على هاتفه، وقال: "نضغط هنا لتحميل شهادة الجواز الأخضر، وبعد ذلك يمكننا العودة إلى المنزل عندما نريد".

وتراقب السلطات الإسرائيلية خطة "الجواز الأخضر" أو "الشارة الخضراء" عن كثب.

تجدر الإشارة إلى أن نحو ثلاثة ملايين شخص (نحو ثلث السكان) في إسرائيل، قد تلقوا الجرعتين الموصي بهما، من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، لتكون حملة التطعيمات في الدولة العبرية الأسرع في العالم.

المصدر: "فرانس برس"