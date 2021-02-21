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أستراليا متخوفة من انزلاقات التربة في موعد هطول أمطار غزيرة تلي حرائق كارثية

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أستراليا متخوفة من انزلاقات التربة في موعد هطول أمطار غزيرة تلي حرائق كارثية
الصورة: Photograph: Saeed Khan/AFP
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تخشى أستراليا التعرض للمزيد من الخسائر البشرية والمادية بحلول موعد عواصف "نينيا" المطرية هذه الأيام وهي لم تتعاف بعد من الكوارث التي أحدثها أسوأ فصل حرائق في البلاد.

وحذر خبراء جيولوجيون محليون السلطات والمواطنين من كون هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام على المناطق التي شهدت الحرائق كفيل بالتسبب في انزلاقات أرضية معتبَرة بكل ما يرافقها من كوارث وخسائر مثلما وقع في كوينسلاند نهاية العام الماضي.

التحذيرات تخص، بشكل خاص، منطقة نورث ساوث ويلز التي تكثر فيها الانزلاقات الأرضية بسبب منحدراتها الجبلية الحادة.

وفي سنة 1997، لقي 18 شخصا حتفهم في أحد أسوأ الانهيارات الأرضية في نيو ساوث ويلز، حيث جرف حوالي 1000 طن من التراب، الذي تحول إلى سائل إثر هطول أمطار غزيرة، وكميات ضخمة من أنقاض مرافق سياحية ومنشآت أساسية.

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المصدر: قناة تلفزيون "News" الأسترالية.

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