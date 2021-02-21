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تركيا.. القبض على 16 شخصا حاولوا التسلل من سوريا بينهم منتسبين لـ"داعش" و"هيئة تحرير الشام"

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تركيا.. القبض على 16 شخصا حاولوا التسلل من سوريا بينهم منتسبين لـ
Reuters KHALIL ASHAWI
عنصر وآلية تابعة للجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن ضبط 16 شخصا حاولوا التسلل إلى البلاد من سوريا، من بينهم منتسبين إلى "داعش" و إلى "هيئة تحرير الشام".

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وكشفت وزارة الدفاع التركية أن من بين الأشخاص الذين تم ضبطهم، اثنان من تنظيم "داعش" الإرهابي، وآخران ينتميان لـ"هيئة تحرير الشام".

كما أشار بيان الوزارة إلى أن عملية ضبط المتسللين جرت من قبل حرس الحدود في قضائي، ريحانلي ونارليجه، التابعين لولاية هطاي، بجنوب البلاد.

المصدر: "الأناضول"

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