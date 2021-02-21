الخارجية الإيرانية: أبلغنا المندوب الأممي استعدادنا للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن".

إقرأ المزيد

وقال محمد جواد ظريف: "لم نتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن عمليات التحالف في اليمن"، مشيرا إلى أن "إيران ليس لديها أهداف للهيمنة، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى".

وأضاف: "السعودية وحلفاءها لن ينتصروا على الشعب اليمني وينبغي على الرياض إنهاء حربها على اليمن"، لافتا إلى أن "إيران لا تريد السيطرة على المنطقة، بل تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جيرانها العرب".

وحول اتفاقيات السلام مع إسرائيل، رأى ظريف أن "دول المنطقة تخطئ إذا ما اعتقدت أنه يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها"، وتابع: "نقول للدول المطبعة مع إسرائيل إن نتنياهو الذي لا يمكنه الحيلولة دون دخوله السجن، لن يتمكن من توفير الأمن لكم".

المصدر: RT