طائرة أمريكية تفقد أجزاء من هيكلها فوق أحياء سكنية قبل أن تحط بسلام (صور)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" حطت بسلام في دنفر عاصمة ولاية كولورادو بعد أن واجهت مشاكل في محركها يوم السبت.

وقال موقع USA Today إن أجزاء من طائرة "بوينغ 777" سقطت في العديد من أحياء مدينة برومفيلد بكولورادو إثر تعرضها لمشاكل فنية، ليقرر قائد الطائرة إثرها الرجوع إلى دنفر حيث حطت الطائرة بسلام.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

وكانت الطائرة متجهة من دنفر إلى مدينة هونولولو في هاواي وعلى متنها 231 راكبا، وفق ما نقله متحدث باسم مطار دنفر.

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

وأعلنت شرطة برومفيلد سقوط أجزاء من الطائر في أحياء عديدة على الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ووجهت تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة.

المصدر: RT