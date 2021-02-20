تركيا تتسلم قيادة قوة في الناتو معنية بالعمليات المضادة للألغام

تسلمت تركيا، اليوم السبت، من إسبانيا قيادة المجموعة الدائمة الثانية في حلف شمال الأطلسي "SNMCMG-2" المعنية بالعمليات المضادة للألغام.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن تسليم القيادة لقائد الأسطول التركي، الأميرال أرجومنت تاتلي أوغلو، جرى خلال مراسم أقيمت في المدرسة الحربية البحرية بمدينة اسطنبول.

وبعد توقيعه على وثيقة الاستلام، قال تاتلي أوغلو إن المجموعة ستنفذ مهاما في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لمدة شهرين، مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر تحقيق نجاحات رائعة خلال هذه الفترة.

The Turkish TCG SOKULLU MEHMET PAŞA training ship will carry out its duty as the flagship of SNMCMG-2 in which the MCM Vessels of the Bulgarian, Spanish, Italian, Romanian and Greek Navies will take part.https://t.co/YDZ9eR7gIm#WeAreNATO#StrongerTogetherpic.twitter.com/IuqKKs14ZH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2021

بدوره، قال العقيد البحري يوسف قره غوله، الذي سيتولى مهمة آمر المجموعة المذكورة، إنه يشعر بالفخر لمنحه هذه الفرصة، ولفت إلى أنه سيؤدي هذه المهمة لغاية 16 أبريل المقبل.

وانتقلت قيادة المجموعة من سفينة "ESPS Tajo" التابعة للبحرية الإسبانية إلى سفينة "TCG Sokullu Mehmet Paşa" التابعة للبحرية التركية.

وتمثل تركيا ثاني أكبر قوة عسكري ضمن الناتو من حيث عدد العسكريين بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT + "الأناضول"