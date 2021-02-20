بايدن يبدي استعداده لتقديم مساعدات إضافية لولاية تكساس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوافق على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث، مما يمهد الطريق لتقديم قدر أكبر من المساعدات بسبب الصقيع هناك، وسط زيارة سيقوم بها إلى ولاية تكساس قريبا.

وقال بايدن الذي خسر في تكساس أمام ترامب: "كما قلت عندما ترشحت ، سأكون رئيسا لكل الأمريكيين".

إقرأ المزيد

ويجري التخطيط لزيارة بايدن لتكساس هذا الأسبوع.

من جهتها، قالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بايدن طلب من فريقه التعجيل بطلب تكساس إعلانها منطقة كوارث، مما يمهد الطريق لحصول هذه الولاية على مزيد من الموارد الاتحادية.

وواجه ملايين السكان في تكساس، أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة، انقطاع الكهرباء، كما عاني ما يقرب من نصف سكان تكساس يوم الجمعة من انقطاع المياه. ونُسبت نحو عشرين حالة وفاة هناك للعاصفة وموجة البرد التي اجتاحت الولاية مؤخرا.

وهذه أول أزمة يواجهها الرئيس بايدن الذي تولى الرئاسة قبل شهر، وتمثل اختبارا لتعهده بالحكم أيضا باسم الأمريكيين الذين عارضوا ترشيحه.

ويعمل البيت الأبيض الآن عن كثب مع حاكم تكساس، الجمهوري جريج أبوت ، الذي لم يعترف في البداية بفوز بايدن في الانتخابات في نوفمبر الماضي. وفي ديسمبر حاول مسؤولو ولاية تكساس إلغاء فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في المحكمة، لكنهم فشلوا.

المصدر: وكالات