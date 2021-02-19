البيت الأبيض: أمريكا لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيغان، قالت بساكي، اليوم الجمعة "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار الدبلوماسي".

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إلى ذلك وجهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغت فيها بسحب إعلان سلفه، دونالد ترامب، حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في رسالة وجهها الخميس لمجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر 2020.

المصدر: رويترز