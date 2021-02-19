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"هل تسمعينا يا أنغيلا؟".. قمة افتراضية لـG7 تواجه "لعنة إطفاء الصوت"

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بعد نحو عام من تنظيم اجتماعاتها بصورة افتراضية، واجهت قمة تعقدها اليوم الجمعة مجموعة السبع الكبار ما وصفته وكالة "رويترز" بـ"لعنة إطفاء الصوت".

واضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يستضيف اجتماع اليوم للتوجه إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بطلب إطفاء ميكروفونها، بعد أن قاطع صوت متكلم باللغة الألمانية كلمته، عندما كان يبدي لزعماء G7 رغبته في عقد اجتماع حضوري في يونيو القادم.

وذكرت "رويترز" أن جونسون توجه إلى ميركل ضاحكا بالقول: "هل تسمعينا يا أنغيلا؟ أعتقد أن عليك أن تطفئي الصوت".

المصدر: رويترز + RT

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