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زعيم حزب الرابطة الإيطالي: الحكومة ستطبق سياسات أوروبية للهجرة جادة وصارمة

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زعيم حزب الرابطة الإيطالي: الحكومة ستطبق سياسات أوروبية للهجرة جادة وصارمة
Reuters
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قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني إن الحكومة الجديدة ستطبق سياسات أوروبية جادة وصارمة في مجال الهجرة.

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وأشار سالفيني إلى أن "خط رئيس الحكومة ماريو دراغي في انسجام تام مع موقفنا في استقبال من يستحقون الاستقبال من المهاجرين القادمين إلى إيطاليا".

وأضاف سالفيني أنه "نظرا لوجود حكومة جديدة تمارس مهام عملها، والتي يلعب حزبنا "الرابطة" دورا رياديا، كذلك على ضوء الانشقاقات القادمة من أطراف أخرى"، لذا "فنحن نعد القوة الدافعة في هذه الحكومة الجديدة، التي ستقوم بتطبيق سياسات أوروبية جادة وصارمة في مسألة الهجرة".

المصدر: "آكي"

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