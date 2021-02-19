انخفاض معدل انتشار كورونا في إنجلترا

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن معدل انتشار عدوى فيروس كورونا في إنجلترا انخفض.

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وأوضح المكتب في بيان له أن 1 من كل 115 شخصا أصيب بالوباء في الأسبوع الماضي، بينما يخطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لمسار جديد خارج الإغلاق الوطني.

وفي الأسبوع السابق، قدر مكتب الإحصاء الوطني انتشار المرض بواحد من كل 80 شخصا. ومن المقرر أن يضع جونسون خارطة طريق للخروج من الإغلاق الوطني الثالث لإنجلترا، يوم الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية قالت إن 16.4 مليون شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما أخذ 573724 شخصا الجرعتين.

وكانت دراسة أجرتها جامعة "إمبريال كوليدج لندن" كشفت أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بأكثر من الثلثين منذ شهر يناير الماضي.

المصدر: رويترز