وسائل إعلام: إيفانكا ترامب لا تنوي الترشح إلى مجلس الشيوخ عام 2022

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب، لا تنوي الترشح إلى مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا عام 2022.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس هذا الخبر نقلا عن شخص مقرب من ابنة الرئيس السابق ومتحدث باسم السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، الذي يتولى حاليا هذا المقعد.

وقال المتحدث باسم روبيو، نيك ياكوفيلا، إن السيناتور أجرى قبل عدة أسابيع "اتصالا جيدا مع السيدة إيفانكا ترامب، وهي عرضت عليه دعم ترشحه لولاية أخرى".

وأكد الشخص المقرب من إيفانكا صحة هذا الخبر، مشيرا إلى أن ابنة الرئيس السابق لم تدرس بجدية إمكانية الترشح إلى مجلس الشيوخ.

ولفت الشخص إلى أن مكتب روبيو طلب من السيدة إيفانكا ترامب التريث في الإعلان عن عدم ترشحها حتى أبريل، حين يأمل فريق السيناتور في تنظيم فعالية مشتركة بينهما.

المصدر: نيويورك تايمز