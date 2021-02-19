ظريف: طهران ستعود لتنفيذ كافة التزاماتها فور رفع واشنطن العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتعين الامتثال للقرار 2231 وإلغاء كافة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، بشكل فاعل ومن دون قيد أو شرط.

US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity.



We agree.



In compliance w/ 2231:



US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.



We will then immediately reverse all remedial measures.



Simple: #CommitActMeet — Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021

وأكد ظريف على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة، أن إيران ستعود عن خفض كافة التزاماتها فور رفع العقوبات.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، بعد يوم من إعلان واشنطن نيتها العودة إلى المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغته فيها حول سحب إعلان سلفه، دونالد ترامب، القاضي باستئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح المصالح المشتركة بالعمل مع روسيا والصين بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: RT + رويترز