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ظريف: طهران ستعود لتنفيذ كافة التزاماتها فور رفع واشنطن العقوبات

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ظريف: طهران ستعود لتنفيذ كافة التزاماتها فور رفع واشنطن العقوبات
Reuters Denis Balibouse
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتعين الامتثال للقرار 2231 وإلغاء كافة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، بشكل فاعل ومن دون قيد أو شرط.

وأكد ظريف على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة، أن إيران ستعود عن خفض كافة التزاماتها فور رفع العقوبات.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، بعد يوم من إعلان واشنطن نيتها العودة إلى المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغته فيها حول سحب إعلان سلفه، دونالد ترامب، القاضي باستئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تأمل في أن تسمح المصالح المشتركة بالعمل مع روسيا والصين بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: RT + رويترز

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