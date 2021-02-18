الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عشرات البيلاروسيين

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات متعلقة بالقيود على السفر، على 43 مواطنا بيلاروسيا، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في أجهزة العدل والأمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، إن الولايات المتحدة قلقة إزاء "القمع العنيف المستمر للمحتجين السلميين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين" من قبل الحكومة البيلاروسية.

وأضاف أن الولايات المتحدة "تواصل دعم الجهود الدولية للتحقيق المستقل في المخالفات أثناء الانتخابات في بيلاروس، وانتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الانتخابات والقمع الذي أعقبها".

يذكر أن الولايات المتحدة لم تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في أغسطس الماضي، التي أثار إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فيها موجة من الاحتجاجات.

المصدر: رويترز