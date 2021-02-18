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رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته بسبب خلافات مع فريقه الحكومي

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رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته بسبب خلافات مع فريقه الحكومي
Sputnik
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أعلن رئيس وزراء جمهورية جورجيا، غيورغي جاخاريا، استقالته وعزا قراره هذا إلى الخلافات مع فريقه الحكومي.

وأوضح جاخاريا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه سيترك منصبه نظرا لأنه يرفض الامتثال لقرار المحكمة، الداعي إلى احتجاز زعيم حزب "الحركة الوطنية الموحدة"، المعارض نيكانور ميليا.

وبحسب رئيس الوزراء فإن تنفيذ هذا القرار يهدد سلامة العديد من المواطنين.

وفي وقت سابق اتهمت السلطات الجورجية، المعارضة بالسعي للقيام بثورة.

المصدر: تاس

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