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هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب مدينة سي سخت جنوبي إيران (صور)

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هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب مدينة سي سخت جنوبي إيران (صور)
RT
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ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلوية، وبوير أحمد جنوبي إيران.

ووقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات بين محافظتي أصفهان وسط إيران، وكهكيلوية وبوير أحمد، جنوبي البلاد.

وتضررت بعض المنازل جراء الهزة وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة سي سخت، كما شعر سكان مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بالهزة وهرعوا إلى الشوارع في جو ماطر وبارد.

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب مدينة سي سخت جنوبي إيران (صور)
RT
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب مدينة سي سخت جنوبي إيران (صور)
RT

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تضرب مدينة سي سخت جنوبي إيران (صور)
RT

عمر هواش - طهران

المصدر: RT

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