بوتين يبحث مع باشينيان الوضع في قره باغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اتصال هاتفي، سير تطبيق الإعلان الروسي الأرمني الأذربيجاني حول قره باغ.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن الطرفين بحثا "الجوانب العملية لتنفيذ إعلان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ للـ9 من نوفمبر 2020، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها أثناء القمة الثلاثية في موسكو في 11 يناير 2021".

وذكر البيان أن الاتصال تناول "عددا من القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الروسي الأرمني"، وأن الطرفين اتفقا على "مواصلة الاتصالات على مستويات مختلفة".

من جهته، أورد المكتب الإعلامي للحكومة الأرمنية أن الزعيمين تناولا قضية الأسرى، و"تمت الإشارة إلى ضرورة الإفراج عن أسرى الحرب والرهائن وغيرهم من المحتجزين".

وأضاف أن بوتين وباشينيان بحثا أيضا أجندة التعاون الثنائي وسبل تطوير علاقات التحالف بين البلدين.

ووقع زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ9 من نوفمبر الماضي وبعد 44 يوما من القتال في قره باغ، بيانا نص على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق.

كما نص الإعلان على نشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين طرفي النزاع، وعلى طول ممر لاتشين الواصل بين قره باغ وأرمينيا.

المصدر: تاس