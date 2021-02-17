نقل زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى

قال قصر باكنغهام الملكي البريطاني، إنه تم نقل الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، البالغ من العمر 99 عاما، إلى أحد مستشفيات لندن.

وأضاف القصر الملكي، في بيانه اليوم، أن الأمير نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، وفقا لنصيحة الأطباء، بعد أن شعر بوعكة صحية.

وأكد قصر باكنغهام، أن "دخول الدوق إلى المستشفى، يعتبر بمثابة إجراء احترازيا، وتم اتخاذه بنصيحة طبيب صاحب السمو الملكي، بعد أن شعر بوعكة صحية".

ومن المتوقع أن "يبقى الدوق في المستشفى لعدة أيام للمراقبة والراحة".

المصدر: تاس