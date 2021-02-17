إسبانيا.. توقيف مغني راب معارض يثير احتجاجات واسعة في كاتالونيا

أوقفت الشرطة الإسبانية ليل الثلاثاء 15 شخصا في إقليم كاتالونيا، فيما أصيب أكثر من 30 بجروح، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، خلال تظاهرات احتجاجية على توقيف مغني راب.

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وخرجت الاحتجاجات اعتراضا على توقيف مغني الراب الكاتالوني بابلو هاسل في اليوم نفسه وإيداعه السجن إنفاذا لحكم بحبسه 9 أشهر بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي والشرطة.

وشهدت التظاهرات مواجهات بين الشرطة والمحتجين انتهت إلى توقيف 15 منهم، على ما أوضح ناطق باسم الشرطة الكاتالونية.

فقد أحرق متظاهرون في برشلونة صناديق القمامة وألقوا مقذوفات على الشرطة. وتكررت المشاهد عينها في ليريدا، مسقط مغني الراب ومكان توقيفه.

وفي مدينة فيك، هاجم متظاهرون مركزا للشرطة، ما أدى إلى إصابة 11 من عناصرها، وفقا لناطق باسمها.

وأشارت هيئة الطوارئ الصحية في المنطقة إلى أن 33 شخصا تلقوا إسعافات طبية لحالات إصابات طفيفة، بينهم 19 شرطيا.

وأصبح هاسل بالنسبة رمزا لحرية التعبير في إسبانيا بعد إدانته بسبب تغريدات شتم فيها الشرطة الإسبانية وانتقد فيها النظام الملكي.

وتحصن المغني الاثنين في جامعة ليريدا في كاتالونيا مع عشرات من أنصاره في محاولة لمنع توقيفه، لكن الشرطة الإسبانية تدخلت صباح الثلاثاء واقتادته مباشرة إلى السجن.

المصدر: أ ف ب