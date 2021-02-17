بايدن: لقد "سئمت الحديث" عن ترامب

أكد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أنه "سئم الحديث" عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال مقابلة له على شبكة "سي إن إن".

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وعندما سئل عن تبرئة ترامب في المحاكمة الأخيرة التي أجراها مجلس الشيوخ بغية عزله، قال بايدن: "لمدة أربع سنوات، كل ما ورد في الأخبار هو ترامب...في السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكد من أن كل الأخبار ستخص الشعب الأمريكي.. لقد سئمت الحديث عن ترامب".

تجدر الإشارة إلى أن بايدن كان قد تجنب الإشارة إلى ترامب بالاسم سابقا، واصفا إياه بـ"الرجل السابق".

وأفاد موقع "THE HILL" بأن بايدن لا يزال يستخدم طريقة تعامل ترامب مع جائحة كورونا بشكل دوري للدفاع عن تعثر إدارته في إدارة اللقاحات على الصعيد الوطني، حيث أشار الرئيس الأمريكي الجديد إلى أنه ورث "حالة"، إذ أنه "لم يكن هناك عدد كاف من الأفراد في المكان لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكان هناك "القليل من التوجيه الفيدرالي حول كيفية توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الأمريكيين".

المصدر: "THE HILL"