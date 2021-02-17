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هيئة إيطالية تغرم "فيسبوك" بـ7 ملايين يورو

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هيئة إيطالية تغرم
Reuters REGIS DUVIGNAU
شخص يحمل هاتف تظهر عليه صورة لشعار شركة "فيسبوك"
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أفادت الهيئة المنظمة للرقابة على المنافسة في إيطاليا، بأنها غرمت "فيسبوك" 7 ملايين يورو، لعدم امتثالها إلى طلب لتصحيح الممارسات التجارية غير السليمة في معالجتها لبيانات المستخدمين.

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وقالت الهيئة التنظيمية في بيانها "أثبت التحقيق الحالي أن شركة (فيسبوك) لم تنشر البيان المعدل، ولم توقف الممارسات غير العادلة الراسخة"، حيث أنه في نوفمبر 2018، قضت هيئة مكافحة الاحتكار بأن شركة "فيسبوك" لم تطلع المستخدمين بشكل صحيح على جمع البيانات واستخدامها، وتم تغريمها بـ5 ملايين يورو (نحو5.5 مليون دولار)، كما طالبت الهيئة "فيسبوك" بنشر بيان معدل على الصفحة الرئيسية لموقعها على الإنترنت لإيطاليا، وعلى تطبيق "فيسبوك"، وعلى الصفحة الشخصية لكل مستخدم إيطالي مسجل.

من جانبه، قال متحدث باسم "فيسبوك" إن "الشركة قد لاحظت إعلان المنظم، لكنها تنتظر قرار مجلس الدولة بشأن استئنافنا ضد النتائج الأولية للهيئة".

وأضاف المتحدث أن "فيسبوك" قد أجرى بالفعل تغييرات بما في ذلك على مدة الخدمة، لتوضيح كيفية استخدام البيانات، لتقديم خدماتها والإعلانات المخصصة.

المصدر: "رويترز"

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