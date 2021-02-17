نيويورك تقاضي "أمازون"

رفعت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس دعوى قضائية ضد شركة "أمازون" العملاقة، متهمة إياها بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موظفيها من فيروس كورونا المستجد.

وتركز الدعوى المؤلفة من 64 صفحة التي تم رفعها في المحكمة العليا بنيويورك مساء أمس الثلاثاء على الظروف في موقعين تابعين لـ"أمازون" في مدينة نيويورك، وهما مستودع هائل في جزيرة ستاتن ومركز توصيل في حي كوينز.

وتنص الدعوى على أن الشركة فشلت في تعقيم المبنيين بصورة مناسبة ومتابعة المخالطين لحالات كورونا المعروفة من أجل منع تفشي العدوى بين الموظفين، بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات رد سريعة بغية إسكات القلقين بين العمال.

وشددت جيمس على أن المكاسب الهائلة ومعدل النمو السكاني الذي حققته "أمازون" يأتي "على حساب حياة وصحة وسلامة الموظفين في الخطوط الأمامية".

المصدر: نيويورك تايمز