بايدن لا يعتبر المجتمع الأمريكي منقسما

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يعتقد أن المجتمع الأمريكي يعاني من الانقسام. ويرى بايدن، أنه توحد الأمريكيين الرغبة في القضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بايدن، في لقاء عام مساء أمس الثلاثاء في ميلووكي بولاية ويسكونسن: "لا أوافق على، ما يتحدث عنه الجميع حول التفرق والشقاق. على سبيل المثال، أعرب 69٪ من الأمريكيين، عن تأييدهم لخطتي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".

وشدد بايدن، على أنه ضمن هؤلاء الناس، يوجد أنصاره وكذلك بعض الذين صوتوا لصالح دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال بايدن: "البلاد ليست منقسمة. بلادنا ليست منقسمة بتاتا كما يعتقد البعض".

وفي ذات الوقت، أكد الرئيس بايدن، أنه رغم ذلك ينوي بذل الجهود، لتوحيد المجتمع الأمريكي.

المصدر: تاس