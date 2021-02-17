الولايات المتحدة تنظر في تقارير عن اعتقال مصر أقارب ناشط حقوقي

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تنظر في تقارير تشير إلى اعتقال مصر أقارب للناشط المصري الأمريكي في حقوق الإنسان محمد سلطان.

وأضاف برايس في إفادة صحفية: "تواصلنا وما زلنا نتواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ونأخذ على محمل الجد أي ادعاء عن اعتقال أو احتجاز تعسفي".

وقالت "مبادرة الحرية" التي يرأسها سلطان إن ستة من أقاربه اعتقلوا يوم الأحد على يد جهاز الأمن الوطني المصري في إطار ما حملة "انتقامية".

ونقلت "المبادرة" عن إريك لويس محامي سلطان قوله: "الناشط يلفت الانتباه إلى الإفلات من العقاب وتجاهل حقوق الإنسان في ظل النظام المصري الحالي.. الآن النظام المصري يعتقل أقاربه في محاولة لترهيبه كي يلتزم الصمت".

وكان سلطان الذي يعيش في فرجينيا، قد اعتقل في مصر في أغسطس 2013 واتهم بارتكاب جرائم منها نشر معلومات كاذبة قبل الإفراج عنه في 2015.

ورفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي في الولايات المتحدة يدعي فيها أنه تآمر لاستهدافه على دوره البارز في مساعدة وسائل إعلام دولية في تغطية مظاهرات سياسية في مصر، وبسبب تعرضه للتعذيب في سجنه.

المصدر: رويترز