واشنطن: سنتواصل مع الرياض عبر الملك سلمان وليس ولي عهده

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إعادة تقويم العلاقات الأمريكية مع السعودية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ستتواصل مع الرياض عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستساعد السعودية في تلبية احتياجات الدفاع عن النفس.

ومثلت تصريحات بساكي تغييرا مفاجئا في السياسة الأمريكية عن سابقتها التي ترأسها دونالد ترامب الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إنه لا توجد خطط لاتصال مع السعودية.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي بأنه لم يتم التخطيط لإجراء مكالمة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت في المؤتمر الصحفي اليومي "من الواضح أن هناك مراجعة لسياستنا من حيث صلتها بالمملكة العربية السعودية.. لا أعلم بخطط لاتصال مع المملكة".

وفي وقت سابق تجنبت ساكي الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على المملكة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية السعودية في اسطنبول.

وقالت صحيفة "هيرلد تربيون" إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهد بعض التغيير، فمن ناحية، أكد الرئيس بايدن للسعوديين أنه سيتشاور ليس فقط مع إسرائيل بشأن التفاعل مع إيران ولكن أيضا مع قادتها.

المصدر: وكالات