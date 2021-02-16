روحاني يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى وقف عاجل لإطلاق النار في اليمن وإرسال المساعدات الإنسانية وإيقاف إرسال السلاح إلى بعض دول المنطقة.

كما دعا الرئيس الإيراني إلى إطلاق حوار بين اليمنيين كحل نهائي لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد.

وصرح روحاني بأن إيران مستعدة للإقدام على خطوات لبناء الثقة في الخليج في حال توفرت الإرادة لدى دول المنطقة.

وشدد على أن زعزعة الأمن في المنطقة توجه ضربة إلى كل دولها إضافة إلى أوروبا.

من جهته، أكد الرئيس السويسري أن إيران تلعب دورا مؤثرا في المنطقة ويمكنها إلى جانب الاتحاد الأوروبي أن تسهم في إعادة الاستقرار إلى اليمن.

المصدر: RT