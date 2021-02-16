قتيل بموجة برد قاسية تضرب تكساس والثلوج تغطي الشواطئ في مشهد نادر (فيديو)

قتل شخص على الأقل وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 ملايين نسمة، خلال موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية، حيث تساقطت الثلوج على الشاطئ بمشهد نادر.

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ووصلت الموجة شديدة البرودة، التي تجتاح تكساس، إلى شمال المكسيك المجاورة، حيث قالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن 4.7 مليون مستخدم في وقت مبكر أمس الاثنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين حالة الطوارئ وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.

SNOW ON THE BEACH: Rare sight in Texas as winter storm brings snowfall to the shoreline in Galveston. https://t.co/Wtyknos8RJpic.twitter.com/x95UG8JbZO — ABC News (@ABC) February 15, 2021

وكتب حاكم الولاية غريغ أبوت على "تويتر" "قدرة بعض الشركات المولدة للكهرباء تجمدت، وهي تعكف على استعادة توليد التيار"، مضيفا أنه أمر بانتشار الحرس الوطني في أنحاء الولاية للمساعدة في استعادة الكهرباء.

وأعلن مطار جورج بوش الدولي في هيوستن أنه سيظل مغلقا حتى الواحدة ظهرا على الأقل (19:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء فيما أوقف مطار هوبي بالمدينة عملياته حتى ظهر اليوم على الأقل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي ولاية لويزيانا، تسببت درجات الحرارة بالغة الانخفاض في انقطاع الكهرباء أيضا وفي إغلاق بعض الطرق، وقد فرضت بعض المقاطعات حظرا على التجول لإبعاد السكان عن الطرق.

المصدر: رويترز+ ABC news