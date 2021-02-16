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قتيل بموجة برد قاسية تضرب تكساس والثلوج تغطي الشواطئ في مشهد نادر (فيديو)

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قتيل بموجة برد قاسية تضرب تكساس والثلوج تغطي الشواطئ في مشهد نادر (فيديو)
Reuters
صورة تعبيرية من الأرشيف
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قتل شخص على الأقل وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 ملايين نسمة، خلال موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية، حيث تساقطت الثلوج على الشاطئ بمشهد نادر.

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ووصلت الموجة شديدة البرودة، التي تجتاح تكساس، إلى شمال المكسيك المجاورة، حيث قالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن 4.7 مليون مستخدم في وقت مبكر أمس الاثنين. 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين حالة الطوارئ وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.

وكتب حاكم الولاية غريغ أبوت على "تويتر" "قدرة بعض الشركات المولدة للكهرباء تجمدت، وهي تعكف على استعادة توليد التيار"، مضيفا أنه أمر بانتشار الحرس الوطني في أنحاء الولاية للمساعدة في استعادة الكهرباء.

وأعلن مطار جورج بوش الدولي في هيوستن أنه سيظل مغلقا حتى الواحدة ظهرا على الأقل (19:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء فيما أوقف مطار هوبي بالمدينة عملياته حتى ظهر اليوم على الأقل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي ولاية لويزيانا، تسببت درجات الحرارة بالغة الانخفاض في انقطاع الكهرباء أيضا وفي إغلاق بعض الطرق، وقد فرضت بعض المقاطعات حظرا على التجول لإبعاد السكان عن الطرق.

 

المصدر: رويترز+ ABC news

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