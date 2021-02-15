الاتحاد الأوروبي يعلق على حظر القنوات المتبادل بين الصين وبريطانيا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم الخلط بين أسباب الحجب المتبادل للقنوات التلفزيونية بين الصين وبريطانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخدمة الخارجية الأوروبية نبيلة مصرالي: "لا أريد مقارنة قضيتين مختلفتين تماما برأيي".

ومنعت الحكومة الصينية في وقت سابق بث قناة "بي بي سي" البريطانية في البلاد بسبب انتهاك القناة لمتطلبات التغطية، فيما ألغت بريطانيا ترخيص قناة "CGTN" التلفزيونية الصينية في فبراير الجاري.

وأدان الاتحاد الأوروبي حجب القناة البريطانية في الصين، لكنه لم يرد بأي شكل من الأشكال على تصرفات شركة الكابلات البريطانية.

وأشار الاتحاد، إلى أن حجب القناة البريطانية في الصين كان مرتبطا بتغطيتها للأحداث في شينجيانغ واستجابة الحكومة لوباء "كوفيد – 19".

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن "هذه ليست الحالة الأولى لتقييد حرية الإعلام في الصين".

المصدر: "سبوتنيك"