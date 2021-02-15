تل أبيب تغري السكان: الطعام مقابل التطعيم

أعلن مجلس بلدية تل أبيب أنه سيحفز السكان على تلقي لقاح كورونا بتقديم وجبات طعام لهم في مراكز التطعيم، وذلك بعد نجاح مبادرة مماثلة في مدينة بني براك المجاورة.

وقال مجلس المدينة إنه بإمكان سكان منطقتين من المناطق "الحمراء" في المدينة واللتين تعانيان من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وانخفاض نسبة الإقبال على تلقي التطعيمات، الحصول على الطعام مقابل تلقي جرعات اللقاح.

وفي يافا، حيث يعيش العديد من العرب الإسرائيليين، يتم توفير الأطباق التقليدية الشرق أوسطية كالحمص والكنافة، في حين يمكن لسكان منطقة كريات شالوم الاستمتاع بالبيتزا والقهوة.

وسيتمكن السكان الذين يظهرون دليل تلقيهم التطعيم وبطاقة خاصة بسكان تل أبيب الحصول على هديتهم.

ويأتي ذلك في أعقاب مبادرة من مدينة بني براك "الحمراء" حيث يقدم للسكان حساء "كولينت" وهو نوع من الحساء يأكله اليهود عادة في يوم السبت، مقابل تلقي التطعيم.

المصدر: د ب أ